Astronautas muestran un ‘spinner’ girando en gravedad cero

Cuatro astronautas han mostrado cómo gira un ‘fidget spinner’ en condiciones de gravedad cero, a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI).

El astronauta Randolph Bresnik de la NASA ha publicado en su cuenta de Twitter un video en el que se ve el juguete manipulado en el espacio. En las imágenes se puede observar cómo otros astronautas estadounidenses, Joseph Acaba y Mark Vande Hei, y el italiano Paolo Nespoli de la Agencia Espacial Europea (ESA), hacen girar el ‘spinner’ con varios trucos. En algunos momentos el dispositivo aparece girando por sí solo.

“¡Un ‘fidget spinner’ en el espacio!”, ha señalado Bresnik en su publicación, preguntándose cuánto tiempo gira el juguete. “No estoy seguro, pero es una gran manera de experimentar con las leyes de movimiento de Newton”, compartió.

El ‘fidget spinner’ fue creado a principios de la década de 1990 por la ingeniera Catherine Hettinger con la intención de entretener a su hija. Desde finales de abril, sus ventas se han disparado en todo el mundo.

A fidget spinner in space! How long does it spin? I’m not sure, but it’s a great way to experiment with Newton’s laws of motion! pic.twitter.com/5xIJDs2544

— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 13 de octubre de 2017