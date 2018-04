Ben Affleck fue Batman para hacer feliz a un niño con cáncer

Un sueño concretado para un pequeño que le queda poco tiempo de vida. El actor Ben Affleck no quiso dejarlo partir sin cumplir su anhelo y se vistió de Batman.

El pequeño se llama Mukuta y tiene 11 años. Es un niño refugiado del Congo que sufre cáncer terminal. Mukuta está internado en el hospital benéfico de Atlanta y tenía el sueño de conocer a su superhéroe favorito.

Ante ello, las enfermeras no quisieron dejarlo así y gracias a que se contactaron con el actor Zachary Levi, pudieron dar con Affleck, quién accedió a cumplir el sueño.

Debido a cuestiones laborales, el actor no podría asustir al hospital por ello se comunicó con el pequeño a través de una videollamada.

El gesto de Affleck hacia el pequeño se extendió ya que el actor se enteró que la madre de Mukuta no puede ir a visitar a su hijo por cuestiones económicas, por lo que se comprometió a afrontar los gastos del viaje.

El momento en el que Akkleck realizó la videollamada

Such a memorable day for Mukuta who’s a super #Batman fan! He received a phone call from @BenAffleck today. Thanks to the widespread community support and helping us deliver on our mission: To Improve the Lives of Those We Serve. #HospiceAtlanta @EvilMelTucker #Batman4Mukuta pic.twitter.com/l2Z8AdnHaX

— Visiting Nurse | Hospice Atlanta (@VNHS) April 5, 2018