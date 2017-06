Camerata San Juan deleitará a su público con “Vuelve Frank”

Un concierto de lujo al mejor nivel con el que cuenta Camerata San Juan. El grupo en la jornada de hoy deleitará con su espectáculo “Vuelve Frank”, en honor al excelentísimo Sinatra.

La gala, que dará inicio a las 20, contará con un variado repertorio en dos partes. En la primera de ellas se disfrutará de El Barbero de Sevilla-Obertura Rossini, Sinfonia italiana, Nª 4- Saltarello- de Mendelssohn Suite 2017 (creación de Pablo Grosman en homenaje a Bach).

En la segunda parte del concierto los presentes podrán disfrutar del homenaje a Sinatra. Se contará con temas clásicos de su repertorio como Stranger in te night, Under my skin, New York, New York, entre otras clásicas melodías del artista que tendrá arreglos de Enzo Pérez.

El concierto, que contará con las voces invitadas de Erica Alonso y Orlando Balmaceda, será esta noche desde las 20 en el Auditorio Juan Victoria. La entrada es libre y gratuita.

Escucha un adelanto del tributo a Frank