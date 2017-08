Con el folclore como estandarte, Los Gajos del Pinono celebran 27 años de vida

Un grupo con raíces netamente tradicionales al estar vinculados al legendario folclorista sanjuanino Raúl Oro. Desde pequeños supieron mamar esta música y hace 27 años formaron Los Gajos del Pinono.

Con motivo del aniversario del grupo folclórico sanjuanino, César y Eduardo Oro llegaron hasta las oficinas de DIARIO HUARPE y brindaron una entrevista donde contaron la historia del grupo, sus raíces, actualidad y la peña que están organizando para este sábado en la que se celebrará el nuevo aniversario.

“Nos definimos por el folclore tradicional por nuestras raíces. Venimos de una familia tradicional de San Juan. Desde niño no recuerdo otra cosa que no sea música cuyana ya que participábamos con mis hermanos de las reuniones de la familia Oro y en la que también asistían los Mínguez-Barboza y Flores-Navarrete entre otros cantantes”, contó César Oro, el hermano mayor del trío compuesto también por Eduardo y Darío, quién por cuestiones laborales no pudo asistir para la entrevista.

En lo que respecta a participaciones, Los Gajos del Pinono es un grupo que recorrió diversos y variados escenarios sanjuaninos desplegando toda la música cuyana.

“Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de concursar y participar en distintos festivales y lugares representando a la provincia como Mendoza, San Luis, Capital Federal, La Rioja. Salimos consagración del Festival Jesús María, en el escenario mayor de Cosquín, en Bolivia, Brasil, Chile, siempre con el folclore como bandera, y fundamentalmente el folclore cuyano y la identificación de San Juan”, contó Eduardo, quién señaló que siempre están identificados con su provincia por medio de la música y vivencias.

En lo que respecta a la clave para que la banda este vigente luego de 27 años de su creación, en 1990, Eduardo contó que fue la pasión y el respeto.

“Más allá de que somos hermanos, la clave fue compartir esta pasión. Siempre con dos cuestiones, la pasión y el respeto. Nosotros cantamos en escenarios pero también en cuestiones domésticas. No recuerdo alguna reunión en que no hayamos tocado alguna canción, aunque sea una. Pero el vivir lo mismo nos ayudó a mantenernos muchos años”.

La Peña de Los Gajos

Este sábado, desde las 22, en el Círculo Andaluz, se realizará la peña folclórica con motivo del 27 aniversario de Los Gajos del Pinono.

Actuarán Lechuga García, Gustavo Troncozo, Nano Rodríguez, dúo Díaz-Heredia, Ernesto Villavicencio, Estela Barrera y el dúo Valentina y Victoria. La conducción será de la mano de Pascual Recabarren.

En la ocasión se contará también, para los que lo deseen, con comidas y bebidas típicas.

La entrada tiene un valor de 100 pesos y puede adquirirse anticipada o antes del ingreso a la peña.