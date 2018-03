Poco se sabe respecto al casamiento de Dalma Maradona. Está a punto de dar el sí por civil con su novio Andrés Caldarelli.

La hija del Diez no quiso dar mayores detalles de su fiesta, tampoco se conoce donde será el civil.

“Sería 10 veces mejor que nadie sepa nada y que nos casemos re tranquilos. Mi novio no es una persona pública y quiero que el día del casamiento él esté tranquilo. Todo esto me da una vergüenza tremenda, siento que no es tan importante y están diciendo un montón de cosas”, afirmó en Angeles a la Mañana.