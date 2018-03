Descubre a su novia besándose con otro y su reacción se hace viral

Una infidelidad en Argentina se hizo viral a nivel internacional en las redes sociales. Se trata de Mariano, un joven que hizo público su reacción al descubrir a su novia besándose con otro pibe en una fiesta. El hombre se tomó la situación con humor sacándose una selfie con ellos y publicándola en su cuenta de Twitter.

“Mi novia (ahora ex) no se dio cuenta que vinimos a la misma fiesta”, publicó Mariano y a las pocas horas, la imagen se hizo viral. Además, usuarios de la red social publicaron memes y expresaron su apoyo al joven. La historia no terminó ahí.

Luego de la infidelidad, Mariano llevó a la chica a su casa. Al otro día, la novia infiel se dio cuenta de que el joven la había visto en la situación comprometedora.

Un día después, el joven publicó una captura de pantalla de los mensajes que ella le había enviado. La chica le pidió disculpas y “otra oportunidad”, algo que no sucedió.

No pensaba subirlo pero me insistieron tanto.. sean felices pic.twitter.com/eMyl6UC6rV — Nano⚕ (@Marian0Nicolas) 5 de marzo de 2018