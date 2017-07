Despacito rompió el récord histórico vía streaming

La canción Despacito, de Luis Fonsi, es una melodía que atravesó las fronteras de la música. De hecho cosechó un importante logro.

Entre todas las plataformas de streaming la versión del tema que incluye a Justin Bieber suma un total de 4,6 mil millones de reproducciones. De esta forma, es la más reproducida de todos los tiempos, superando a Sorry del propio Bieber y Shape of You de Ed Sheeran.

La melodía es interpretada, en su versión original, por Luis Fonsi y Daddy Yankee, y es una de las canciones más escuchadas en el último tiempo.

