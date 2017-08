Después del eclipse solar hubo un pico de consultas en Google por el dolor de ojos

A pesar de las recomendaciones de seguridad para ver el eclipse solar, para Google Trends, la plataforma que monitorea y detecta tendencias en las consultas realizadas en el buscador web, hubo varias personas que no tuvieron esta precaución.

Esta tendencia sugiere una relación entre el fenómeno y el creciente número de consultas por molestias oculares. En la comparativa realizada mediante Google Trends se puede ver cuál fue el momento de mayor búsqueda del término solar eclipse.

A las 14, el término solar eclipse tuvo su pico de consultas en la Web. Una hora más tarde, la consulta my eyes hurt (me duelen los ojos) tuvo su pico dentro de las búsquedas en Google.

The Next Web aclara que ambos registros fueron realizados de forma independiente, ya que el volumen de las consultas solar eclipse fueron superiores a my eyes hurt y por eso una comparativa entre ambas tendencias de búsqueda no se advierte ambos picos. Esto supone que el número de personas afectadas por ver el fenómeno sin protección fue, en teoría, bajo. Aunque, claro está, tuvo al mandatario estadounidense como el ejemplo más visible de este imprudente acto.