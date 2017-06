Diego Maradona y los comprometedores audios a quién sería su amante

Cuando parecía que todo estaba por solucionarse, la relación entre Diego Maradona Rocío Oliva sufrió un nuevo tropiezo. Esta vez por una tercera en discordia.

En las últimas horas se filtraron audios muy comprometedores de Diego enviados a Gisela Ramírez Méndez, una hermosa mujer integrante de la comparsa Arandú Beleza. Se conocieron en febrero durante el carnaval de Corrientes y en su momento se los vinculó sentimentalmente.

Los mensajes fueron difundidos en distintos programas de televisión y rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Hasta el momento Maradona no se refirió a la divulgación de sus mensajes, ni tampoco si hay más grabaciones.

Entérate de lo que decían los audios

Fueron cinco los audios difundidos entre la noche de ayer y la mañana de hoy. Son muy fogosos y Maradona se los envió a la curvilínea.

“Sí, mi amor, me encanta que me muestres todo. Me pongo loco. Me pongo como un fuego. Me dicen antorcha en vez de Diego. Sí, mostrame, mamá”, se escucha en el primer audio del ex futbolista.

Segundo audio: “Hola, amor. Espero que a vos te pase lo mismo. Ahora que te estoy conociendo veo lo que vi siempre. Lo que te dije en la cara, no sé si te acordás. Porque para tener razón la mujer olvida cosas. Y vos sos una mujer, vos sos una hembra”.

“Te mando un beso, que se convierten en millones cuando lleguen a tu boca”, indica el tercer audio.

“Hola, Gise. ¿Cómo olvidarte, si estuvimos hablando de cosas muy profundas?” respondió el Diez en el cuarto audio.

Por otra parte, el quinto audio, que se difundió hoy, es el más fuerte. “Hola mi amor, yo lo que quiero es verte en bolas, tocarte, y que te toques. De esa manera yo te siento muy al lado mío, pelo con pelo. Pero quiero que te toques… amor”, susurra Maradona con voz melosa. El mensaje continúa con una propuesta muy hot que no se difundió por su contenido.