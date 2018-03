Una boda que cada día que pasa da más que hablar. Este sábado se celebrará el casamiento por iglesia de Dalma Maradona y trascendió que su hermano Dieguito Fernando no fue invitado.

Ante ello, la madre del chico, Verónica Ojeda, dio a conocer la noticia.

“Dieguito no fue invitado por razones obvias. No conoce a su hermana. Tiene 5 años, es chiquito y solo no va a ir. Lo lógico sería que fuera con su papá y que después de los dulces, por ejemplo, me lo trajeran de vuelta”, afirmó la ex del Diez y madre del hijo menor de Maradona.