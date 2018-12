Dos mil calorías extra en cada fiesta: consejos para no llegar al 2019 con kilos de más

Llegan las fiestas y es normal disfrutar de exquisitos platos en familia, pero eso genera que el 2 de enero se comience con algunos kilos de más. Esto se da porque en Navidad y Año Nuevo la ingesta de comida y bebida puede sumar alrededor de 2.000 calorías extras.

Mirá unos tips para mantener el peso:

1- Servirnos un plato de lo que nos guste: una porción justa es lo que se necesita para estar satisfecho;

2- Tratar de no tener las fuentes de comida cerca. El servirse más de una vez hace que sumemos muchas calorías extras antes de llegar al postre y al brindis;

3- Acompañar las carnes con ensaladas. Si es ensalada rusa, que la misma ocupe solo un cuarto del plato;

4- No acompañar con pan la comida; si no lo hacemos habitualmente no tiene sentido que lo hagamos en Navidad o Año Nuevo;

5- De tomar bebidas gaseosas, elegir las dietéticas;

6- Si vamos a tomar alcohol que sea la mitad de lo que solemos tomar en una reunión, ya que luego viene el brindis y alguna salida social esa misma noche en la cual seguro vamos a volver a brindar;

7- Al postre que generalmente es helado o almendrado se le puede sumar ensalada de fruta. Al tener fibra, sacia mejor el apetito. Comprar helado en porciones individuales es un buena opción para no comer de más;

8- En el momento del brindis y del bandejeo de lo dulce debemos tomar una copa para brindar y en un plato de postre seleccionar lo que más nos guste. Con eso será suficiente y evitamos el picoteo desmedido;

9- No nos quedemos sentados. Durante las celebraciones podemos caminar o bailar. Que el espacio de la mesa sea solo para comer. Encontremos otros espacios lejos de la comida para charlar o disfrutar de buena compañía.

10- No usemos ropa muy holgada porque eso hace que perdamos la idea de cuán llenos estamos.