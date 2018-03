Relatos escalofriantes fueron los que protagonizaron Regina Simons y Faviola Dadis, quienes acusan a Steven Seagal de abuso.

Los dos casos sucedieron hace varios años cuando ambas eran menores de edad. Las mujeres relataron sus vivencias en una conferencia de prensa junto a su abogada, Lisa Bloom, en Los Ángeles.

En el caso de Regina, la mujer manifestó cómo ocurrió el suceso. Todo fue a raíz de una invitación a una fiesta en el cierre del rodaje de la película On Deadly Ground en 1992. Cuando llegó a la mansión de Seagal notó que era la única invitada.

“Cerró la puerta y se acercó por detrás. Empezó a besarme el cuello y quitarme la ropa. Estaba en shock”, manifestó la mujer que no consensuó el hecho, y aclaró que en ese tiempo “no era sexualmente activa”.

Por su parte, Faviola manifestó que su agresión sexual sucedió cuando tenía 17 años, en el año 2002.

Dadis conoció a Seagal tras ser presentada como modelo y cantante para un proyecto de grabación.

Luego de haber pasado por dos audiciones previas en un hotel en Beverly Hills, la tercera audición no fue la esperada.

El ayudante del actor solicitó a Dadis que usara una bikini debajo de su ropa afirmando a que era un procedimiento típico. Pero luego de un rato le pidieron que se quitara la ropa.

“Lo hice y Steven se me acercó y me dijo que le gustaría interpretar una escena romántica para tener una idea de nuestra química. Me sentí incómoda y lo expresé tímidamente”, pese a ello, el hombre tocó sus partes íntimas, acorde a lo dicho por Faviola.

Este no son las primeras denuncias públicas que recibe Seagal. Hace tiempo atrás fue acusado de acoso sexual por la periodista televisiva Lisa Guerrero.

Fuente: Telefe