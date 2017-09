El 12 de diciembre se verá la versión animada de “Game of Thrones”

Una serie exitosa a nivel mundial. Los fanáticos de Game of Thrones seguitán conectados ya que HBO lanzará una versión animada sobre esta historia basada en las novelas del escritor George R. R. Martin.

Game of Thrones Conquest & Rebellion: An Animated History of the Seven Kingdoms (Juego de Tronos Conquista y Rebelión: La historia animada de los siete reinos) narra la llegada de los Targaryen a Westeros, luego de la destrucción de Valyria y la conquista de los Siete Reinos por parte de Aegon Targaryen.

Esta precuela se sitúa unos 400 años antes de los acontecimientos de había mostrado la trama de la exitosa ficción.

El encargado de narrar la serie animada es Harry Lloyd, el actor británico que interpreta al personaje de Viserys Targaryen.

El primer capítulo, titulado “El Último Descendiente de Valyria | Casa Targaryen”, tiene una duración de 4:30 minutos y puede verse desde la página oficial de Game of Thrones en Youtube.

HBO estrenará la miniserie animada completa el próximo 12 de diciembre, en la versión del Blu-Ray que recopila las siete temporadas de Game of Thrones.

Mirá el primer capítulo de la serie