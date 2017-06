“El tren de la mañana”, un transporte que viaja en busca de la inclusión

Un programa radial dedicado netamente a la inclusión, y donde sus protagonistas son un ejemplo a la comunidad por su compromiso, dedicación, por ser algunos de ellos discapacitados y sobre todo por contar con una destacada formación académica. Se trata de “El tren de la mañana”.

Todas los días afrontan la tarea de estar conectados y tener informados a la comunidad a través de la emisión que sale al aire de lunes a viernes por Radio General San Martín, en el dial 88.9, y en horario de 9 a 13.

Hace dos años que el programa está al aire. Inició tras una convocatoria a formar parte de la programación a la radio que le llegó a Cecilia Alcober para realizar un material que contara con una temática variada. Fue así como “El tren de la mañana” empezó siendo un magazine, y luego fue creciendo a raíz de ir obteniendo más audiencia y popularidad, con lo que fue tomando forma de programa inclusivo, obteniendo el mayor crecimiento este año. Incluso no sólo cuenta con oyentes en San Juan, sino también tiene audiencia de Formosa.

Este sueño es protagonizado por un grupo de personas, tres de ellos que poseen discapacidades, y aún así no se quedan quietos y apuestan a afrontan la vida de la mejor manera y haciendo lo que aman y consideran su profesión, el periodismo radial.

El equipo está compuesto por Cecilia Alcober quién es la conductora del programa, Miguel Galdeano es el co conductor, Vanina Cruz Introini se desempeña en deportes, Mariano Hazenbühler es el panelista de los temas de actualidad, nacional e internacional y karen Soto cuya labor es la de encargarse del móvil de exteriores. Junto a ellos en la producción radial está Nancy Oropel y la dirección radial a cargo de David Román.

Las transmisiones, aparte de las noticias diarias, cuentan habitualmente con invitados especiales. Fue así como este año tomó más relevancia la discapacidad, debido a que el programa posee entre sus integrantes a tres personas que conviven con ello.

“Mi discapacidad, en un primer momento fue parálisis general, que me lo diagnosticaron cuando nací, pero después con muchos estudios y de visitar a varios neurólogos me dijeron que poseo parálisis cerebral leve. O sea no perjudicó en nada con lo intelectual pero me afectó a las piernas, ya que me manejo con un andador”, contó Cecilia que se esfuerza día a día por salir adelante y perfeccionarse para enriquecer su profesión.

Los otros dos integrantes del plantel que cuentan con discapacidad son Miguel que tiene Mielomeningocele y Mariano que posee un tipo de parálisis cerebral.

De esta temática, la inclusión, surgió un equipo de trabajo que crece día a día por propio mérito. “Estamos muy agradecidos a la radio por abrirnos la puerta y valorar nuestra formación”, añadió la conductora, quién es pareja de Miguel y se conocieron gracias a sus labores radiales.

Todos los temas que se tocan en el programa tienen relación con lo inclusivo, incluso hasta deportes, que se habla de las distintas disciplinas y torneos inclusivos.

La educación, una posibilidad de todos

Para esta entrega que realizan día a día, la labor y formación de cada integrante de “El tren de la mañana” es fundamental. Cecilia es periodista recibida de la Universidad Nacional de San Juan, estudia periodismo deportivo y es docente. Miguel es especializado en periodismo policial, estudió Profesorado de Historia en la Facultad de Filosofía y es artista plástico. Vanina es periodista y estudiante de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Mariano, quién es la última incorporación del programa, es panelista dedicado a la actualidad nacional e internacional y es estudiante de periodismo, y Karen es periodista y estudiante de la Licenciatura en Comunicación.

Todo el equipo trabaja arduamente para que día a día el programa crezca y la inclusión ya no sea un tema de unos pocos, sino de interés de toda la comunidad.