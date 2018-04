Este año saldrá la nueva aventura gamer de Spider-Man

El estudio Insomniac Games reveló que el juego de Spider-Man llegará el próximo 7 de septiembre y en exclusivo para la consola PlayStation 4.

El superhéroe favorito de Marvel se enfrentará a una gran aventura en mundo abierto en este nuevo juego que estará disponible en formato físico y digital. Esta última, incluirá una copia del juego así como también el primer contenido adicional post-lanzamiento, Marvel’s Spider-Man: The City That Never Sleeps.

El videojuego del Hombre Araña rondará los 150 dólares, pero no la tendrá fácil en un año donde otros títulos importantes prometen liderar el competitivo mercado gamer de las consolas.

A los revelados “God of War” y Detroit: Become Human” (también exclusivos de PlayStation), se le sumarán próximamente “Shadow of the Tomb Raider”, “Call of Duty: Black Ops IIII” y, quizás el más sorprendente de todos, Red Dead Redemption 2. El juego de los creadores del GTA, del estudio Rockstar Games, traerá nuevamente la más cruda acción al Lejano Oeste.