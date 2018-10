Escándalo. Opiniones varias. Lo cierto es que Eduardo Feinmann tildó de “hacer apología de un delito” a Ángela Torres.

La actriz interpretó el Himno Nacional Argentino en la apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud el pasado fin de semana, y lo hizo con un pañuelo verde (representa el aborto legal) en el micrófono.

“La apertura de los JJOO fue sensacional. Llegó el momento del himno. Yo esperaba una soprano del Colón, y apareció una chiquita que me dijeron que es Ángela Torres, y cantó de esta manera”, dijo Eduardo en el comienzo de Feinmann 910.

Muy molesto, continuó su crítica poniendo de fondo la grabación de la interpretación que había hecho la actriz.

“Así cantaba Ángela Torres, mal para mí, pero no importa, esa es una opinión personal… ella apareció con un pañuelo verde en el micrófono, el verde abortero, o de los abortistas en la República Argentina, la verdad me pareció una actitud desubicada, maleducada, al Himno y a la Bandera no se los mancha con nada, porque son símbolos patrios, el Himno no es ni del pañuelo verde, ni celeste, ni naranja, o del pañuelo que se te cante, no es nada”, aseveró el periodista, quién continuó su opinión.

“No se puede utilizar el Himno Nacional Argentino como un PNT (publicidad no tradicional) abortista. Porque fue eso, una pequeña publicidad cuando se cantaba el Himno, en un acto, acto el cual está viendo el mundo entero. Le guste o no le guste hoy el aborto es un delito. Está en el código penal, es un delito, punto. Hasta que no se modifique la ley. Y hacer apología de un delito debe ser penalizado para quien lo haga. Y además, yo pensaba en lo siguiente, esta joven Ángel Torres lo que hizo fue romper las reglas fundamentales de los Juegos Olímpicos, que es dejar afuera toda manifestación, política, ideológica, racial y religiosa. Nadie tiene que hacer política con eso. Ni política abortista ni en contra del aborto”, añadió Eduardo en su editorial.

“La responsabilidad es de quien la dejó subir con ese pañuelo. Alguien le tendría que haber dicho que ese pañuelo verde en el micrófono no iba. Pero nadie lo hizo. Además el Himno Nacional Argentino refleja la unión, la historia y las tradiciones de nuestro país, por eso al momento de ejecutarse todos debemos ponernos de pie y no emitir ningún tipo de postura política ni ideológica. Por eso no debe usarse pañuelo algunos”, cerró el periodista.

Mirá la interpretación del Himno

Fuente: PrimiciasYa