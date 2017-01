Flavio Mendoza será padre por medio del alquiler de vientre

Flavio Mendoza está a punto de concretar el máximo deseo de su vida: el de ser padre. El coreógrafo alquiló un vientre en Miami y ya tiene todo el proceso encaminado, luego de intentar la adopción en Argentina.

“Antes de viajar a Córdoba estuve en Miami, donde vive la mujer que llevará a mi hijo en su panza. La conocí, es americana, tiene dos hijos y me dijo que no sólo hace esto por la parte económica; ella quiere ayudar a otras personas a tener hijos”, contó en La Nación.

Además confirmó que el procedimiento ya está avanzado, con la muestra de esperma lista para luego realizar la inseminación artificial. “Fue una situación rara, pero bueno, estoy tan ilusionado que no me importó. Muero por ser papá, tener un hijo… Es lo que más quiero en este momento”, afirmó.

Sobre los trámites de adopción que inició en Argentina, el productor dijo que fueron desgastantes y que se sintió como un “delincuente” por la cantidad de preguntas que le hacían. “Me sentía un delincuente por todas las cosas que me preguntaban y la desconfianza con que me trataban. Yo entiendo que entregarle un chico a alguien es delicado, pero creo que tendría que ser más sencillo el trámite. Igual, no lo descarto para más adelante. Quizás cuando me vean como papá, les cueste menos pensar estoy preparado para criar un hijo”, concluyó.