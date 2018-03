Luego de cinco años de estar en pareja y con un hijo de por medio, Florencia Peña y Ramiro Ponce de León contraerán matrimonio.

La actriz y el abogado salteño sellarán su amor con una boda a realizarse el viernes 7 de diciembre del presente año.

“Yo necesito ese voto. Estamos planeando hacerlo a fines de 2018, en Cafayate, con una ceremonia muy artesanal, porque no puedo no ocuparme del mínimo detalle, y para no más de veinte afectos íntimos. Quiero celebrar este amor”, Manifestó la actriz en una entrevista con la revista Gente.