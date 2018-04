El fuerte cruce entre Sol Pérez y Chiche Gelblung

Las peleas en los programas de televisión ya son algo frecuente en la pantalla chica de Argentina. Esta vez Sol Pérez y Chiche Gelblung protagonizaron un fuerte cruce.

El periodista criticó las fotos que publicaba la modelo en sus redes sociales, sus poses y su ropa, lo que desató un fuerte descargo de la joven, quien repudió el contenido machista del mensaje del panelista de Involucrados.

En esta oportunidad, todo comenzó cuando en el programa estaban elogiando los esculturales cuerpos de varias famosas, como Ivana Nadal, a lo que Chiche comentó: “Esto es totalmente opuesto a la onda de las mujeres ahora. Están exhibiéndose como mercadería, déjense de embromar”.

Sin quedarse callada, Sol hizo su descargo: “Yo no me estoy cosificando, soy libre de vestirme como quiero”. Ante la respuesta de la modelo, el periodista se atajó: “Es un tema de mujeres, no me involucren, es una advertencia. A mí me parece maravilloso”.

“No está bien pasar ese mensaje, de que las que nos mostramos o elegimos vestirnos de cierta manera nos mostramos como mercadería”, reiteró.

Y ejemplificó: “Las mujeres que no son voluptuosas son cool, no son cosificadas. Ahora, las que tenemos curvas somos las que avalamos la cosificación. Calu Rivero hizo fotos en topless y es cool”.

Al ser consultada por los comentarios agresivos que recibió en algunas fotos, indicó: “Yo me muestro como tengo ganas y no tengo porque recibir un comentario que diga ‘si te mostrás as te van a violar’”. Chiche, justificando los comentarios, expuso: “Sol, el mundo lamentablemente es causa y efecto, acción y reacción”.