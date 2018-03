Gary Oldman, el Mejor actor de los Oscar 2018

El protagonista de la película Darkest Hour, Gary Oldman, fue el gran galardonado al quedarse con el premio de mejor actor.

Gary es uno de los actores más versátiles y camaleónicos de su generación, virtudes que la Academia supo reconocer.

El actor compitió ante Timothée Chalamet, Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluuya y Denzel Washington.

Más ganadores de la gala

Tom Holland junto a Gina Rodríguez fueron los encargados de abrir el sobre para conocer al ganador de Mejores efectos visuales. La estatuilla fue para Blade Runner 2049. Este mismo film también se quedó con la estatuilla a Mejor cinematografía.

Matthew McConaughey, luego de presentar a los nominados, hizo entrega del premio en la categoría Mejor edición, Dunkirk.

En lo que respecta a Mejor corto documental, el premio fue para Heaven is a Traffic Jam on the 405. En tanto el mejor cortometraje de ficción fue para The silent child.

Por su parte, Margot Robbie y Chadwick Boseman presentaron el premio Mejor guión adaptado, que fue para Llámame por tu nombre.

En otro de los momentos de la gala, Nicole Kidman fue quien se ocupó de presentar al ganador. El Mejor guión original fue para Jordan Peele, por ¡Huye!

En lo que respecta a la música, Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda fue la dupla encargada de presentar la terna. “Remember me”, el emotivo tema de la película Coco fue la elegida por la Academia como Mejor canción original.

Por su parte, en lo que se refiere al premio de Mejor banda sonora, Christopher Walken anunció como ganadora a La forma del agua.