Gisela Méndez confirmó tener una relación con Diego Maradona

Días después de que los audios recorrieran los medios en todos los soportes, Gisela Ramírez Méndez, la bailarina de carnaval de Corrientes, dio su versión de la relación que mantiene con Maradona.

“No voy a contar nada al respecto, no voy a dar más información. Sí fue hace poco esto, en el verano. Diego fue al carnaval de Corrientes, fue de visita y ahí fue donde me vio por primera vez y quedó encantado. Me mandó a buscar por la gente de su entorno y de la organización del carnaval. Me buscaron por todas partes”, afirmó la pulposa muer, en una entrevista con PrimiciasYa.

“Fui al vip del lugar y ahí logró comunicarse conmigo. Tomamos champagne y nos conocimos. Así fueron la tres noches. Arrancó una relación de amistad hasta que a último momento compartimos otra clase de intenciones, es algo normal me parece”, señaló Gisella.

La morocha salió en los medios luego de que se difundiera el affaire del Diez en el verano con una correntina. Después, con la filtración de audios, la cara de la morocha se difundió y trascendió fronteras.