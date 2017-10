Gustavo Cordera irá a juicio oral por incitación a la violencia contra las mujeres

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento del músico Gustavo Cordera por el delito de incitación a la violencia colectiva luego de que el cantante asegurara en una charla con estudiantes de periodismo que “hay mujeres que necesitan ser violadas”. El ex líder de Bersuit Vergarabat será sometido a un juicio oral -cuya fecha de inicio aún no está definida- y la pena, en caso de ser condenado, podría llegar hasta los seis años de prisión.

“Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente a los que sí. Somos muy complejos los seres humanos”, había dicho el cantante en una charla con alumnos de la escuela TEA en agosto del año pasado.

Uno de los alumnos asistentes difundió esas declaraciones que, inmediatamente, le valieron a Cordera masivos repudios en redes sociales y medios de comunicación. Pero más allá de eso y por la vía institucional, tanto el entonces Consejo Nacional de las Mujeres -hoy Instituto Nacional de las Mujeres- como el INADI presentaron una denuncia ante la justicia, y se constituyeron en querellantes en la causa contra el músico: ambas instituciones expresarán su posición durante el desarrollo del juicio.

En abril de este año el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó a Cordera, y esa medida acaba de ser ratificada por la Cámara, luego de rechazar un pedido de nulidad presentado por la defensa de Cordera. La Cámara también confirmó el embargo por 500.000 pesos que había dispuesto el magistrado en primera instancia, y aseguró que se trata de un delito que no requiere de prisión preventiva.

Según el expediente, la defensa de Cordera argumentó que el músico “simplemente se manifestó ante un público determinado de personas, y que la difusión masiva de estas declaraciones, así como su propagación en las redes y en los canales y medios no fue realizada por él, entendiendo por ello que ni el impacto de sus dichos ni la voluntad de generar el mismo dolo -es decir, la incitación a la violencia colectiva- le es atribuible”. Sin embargo, los magistrados de la Cámara suscribieron que “el contexto en que las manifestaciones fueron vertidas basta para que se compruebe su publicidad, no pudiendo decirse que existía una relación personal entre el acusado y los receptores”.

Ese mismo día, Cordera también había dicho: “Yo te puedo amar a los 13 años, te puedo desvirgar como nunca nadie en el mundo. Como nadie en el mundo. Y, ¿sabés qué pasa? Un juez va a decir: es un hijo de puta, abusó”. Efectivamente, un juicio oral determinará qué pena le cabe por sus palabras.

Fuente: Clarín.