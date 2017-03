Huracán y Racing son los equipos argentinos que debutan en el nuevo torneo

Arranca la Copa Sudamericana para dos de los seis participantes argentinos que tendrá la edición 2017, que a diferencia de años anteriores, esta vez se jugará durante todo el año y no a partir de agosto. Hoy será el debut de Huracán y Racing en la primera fase.

El Globo visitará al Deportivo Anzoátegui en Venezuela a partir de las 19.15 y la Academia recibirá a Rionegro Águilas de Colombia a partir de las 21.45 en el Cilindro de Avellaneda.

Para las revanchas habrá que esperar más de tres meses (¡increíble!): Huracán será local el 31 de mayo y Racing viajará a Colombia para jugar el 1 de junio.

Ninguno de los dos debería tener problemas para avanzar en el torneo, ya que se presentan como claros favoritos ante rivales de menor jerarquía.

Los otros equipos argentinos que jugarán la Sudamericana son Independiente (vs Alianza Lima), Gimnasia (vs Ponte Preta), Arsenal (vs Juan Aurich) y Defensa y Justicia (vs San Pablo).

En esta edición la Sudamericana se extenderá todo el año y tiene más participantes que antes: arrancan 44 y en la segunda fase se suman otros 10 que no hayan pasado la fase de grupos de la Copa Libertadores. Será a simple eliminación hasta la final que se jugará en diciembre.

Fuente: tn.com.ar