Inició el rodaje de American Crime Story y ya hay enojos con el papel de Ricky Martin

Pese a que falta un año para que llegue a la pantalla, El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story viene haciendo ruido desde hace varias semanas. Primero fue la noticia de los actores que protagonizarían la miniserie y luego las primeras imágenes de los intérpretes caracterizados las que alimentaron la curiosidad del público.

Lo cierto es que esas fotos ya han generado su primera polémica: Antonio D’Amico, pareja durante 15 años del diseñador italiano, hizo pública su disconformidad con lo que se vio hasta el momento del rodaje. Especialmente con la escena en que la que Ricky Martin -que lo interpreta en la ficción- sostiene entre sus brazos a un Versace mortalmente herido.

“Se ha escrito y dicho mucho sobre el asesinato, y miles de suposiciones, pero ni un rastro de realidad”, le contó D’Amico a The Guardian. “La foto de Ricky Martin sosteniendo el cuerpo en sus brazos es ridículo. Quizás es una licencia poética del director, pero no es así como reaccioné”. De este modo, el ex modelo confirmó que no fue tomado como fuente de consulta el momento de reconstruir el hecho.

“Mucho se ha ficcionalizado. Lamentablemente, Gianni murió, lamentablemente este muchacho lo asesinó, lamentablemente sucedió: pero ahora, déjenlo ir”, aseveró.

D’Amico se encontraba dentro de la mansión que compartía con el diseñador el día que Andrew Cunanan le disparó en las escaleras de ingreso. “Sentí como si se me helara la sangre. La casa tenía vidrios polarizados, asi que no podía ver lo que sucedía desde adentro.Tuve que abrir la puerta y lo vi a Gianni tirado en las escaleras, con sangre a su alrededor. En ese momento, todo se oscureció. Me empujaron, no pude ver nada más”, rememoró. Según explicó, ese incidente lo llevó a caer en una depresión de la que no pudo salir por varios años.

El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story será estrenada por la cadena FX a comienzos de 2018, con Edgar Ramírez como Versace, Penelope Cruz como su hermana Donatella y Darren Criss en la piel de Cunanan.

Nota relacionada

Fuente: La Nación