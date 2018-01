Internet cumplió 35 años de vida

No siempre es cierto que los diarios son la primera versión de la historia. En el caso de Internet , que hoy cumple 35 años, la noticia de su nacimiento, que cambiaría todo paradigma con la insolencia de los alumbramientos disruptivos, no se conoció sino en los ambientes más técnicos. El resto del mundo siguió rodando como si nada, sin advertir que se venía una ola de cambios como hacía siglos que la civilización no presenciaba.

Dicho técnicamente, aquella red de nodos nacida el 29 de octubre de 1969, a la que se denominó Arpanet, se transformó en una red para conectar redes, en un sistema para hacer “internetworking”, y el 1° de enero de 1983 transmigró en esto que tenemos hoy y a lo que llamamos -el parentesco es evidente- “Internet”.

Un comentario al margen: la palabra Internet ya se usaba en la Argentina en la década del 50: era la marca registrada de una fábrica de ropa interior.

Pero en los 80 tenía otro sentido: el de la interconexión de redes que, hasta entonces, habían sido como islas. La palabrita “internetworking” pegó y, aunque no lo sabían por entonces, luego de 10 años de experimentos (habían hecho los ensayos iniciales en 1973), Vinton Cerf, Bob Kahn y un ejército de programadores ponían en marcha la mayor revolución desde la imprenta de Gutenberg. Lo hacían, eso sí, fieles a los metódicos procedimientos de los programadores, el primer día del año. Pasarían a la historia, pero, en lo sucesivo, pocos recordarían el aniversario. Los cronistas estarían, ese día, recuperándose de la resaca de las celebraciones.

Internet -esto me lo dijo el mismísimo Vinton Cerf, en 2007 – es un experimento que se les escapó de las manos. Hija de un mundo en el que las computadoras ocupaban una habitación grande y costaban millones de dólares, desarrolló sus frutos más ricos (y algunas de sus amenazas más rotundas) en una sociedad en la que llevamos supercomputadoras en nuestros bolsillos. En 35 años, el mundo cambió como si hubieran pasado 350.

La historia recuerda que hoy, 35 años atrás, se completó la migración de los protocolos usados Arpanet, predecesora de Internet, a los hoy bien conocidos TCP/IP (por Transfer Control Protocol/Internet Protocol). La red de redes todavía no era pública (faltaban unos 7 años para que eso ocurriera, y se daría un poco por casualidad), y uno de los hechos más significativos de la historia contemporánea, si no acaso el más significativo de todos, pasó por completo inadvertido. Aun así, y un poco para enmendar el desliz de entonces, ¡felices 35 años, Internet!

