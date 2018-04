Juan Martín Del Potro, ¿con nuevo amor?

Delpo dijo adiós en Key Biscayne. Cerró una gran gira obteniendo su primer Masters 1000 en Indian Wells, consagrándose campeón en Acapulco y metiéndose entre los 4 mejores en Miami💪🏾👏🏾🔥🎾 BRAVO! Ahora, a descansar!

