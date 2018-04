Karina “La Princesita” hizo catarsis y compartió con sus seguidores un mensaje en su cuenta de Instagram, cansada de sufrir bullying en las redes sociales.

La cantante se sinceró y contó cómo se siente desde hace años ante las críticas que recibe por su físico a través del mundo virtual. “¡Si supieran las cosas a las que desde chica me enfrento y sigo entera! No leo todo por completo, pero sí la gran mayoría de los mensajes que recibo. Trato de responder bastante y hay mucho más que hago por algunos, que no lo cuento porque lo hago de corazón y no para sacar un provecho de eso”, afirmó en el posteo acompañado por una foto sonriendo.

“Tengo que reconocer que al menos en mis redes (en las mías) son más los mensajes positivos y de cariño. De 300 mensajes, 2 son malos, eso no es algo común y me alegra. Me dicen cosas muy lindas y estoy agradecida. Es muy hermoso que se valoren tus virtudes, que todos las tenemos. Y también es lindo una crítica, pero constructiva y desde el amor”, continuó.

Además, añadió que “el insulto, el agravio, el bullying, la violencia y la insensibilidad, no hablan más que del que lo ejerce. Lo deja al descubierto, desnudo, mostrando sus miserias, sus carencias. Como si señalaran sus propias inseguridades”

Finalmente, cerró: “A mí todo eso, no me hundió o tal vez sí, pero no me mantuvo en las profundidades. Por el contrario, llegué al fondo y eso me impulsó. ¡Y voy por más!”