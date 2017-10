Karina “La Princesita” y el Kun Agüero, ¿reconciliados?

Desde que confirmó su separación con el Kun Agüero, Karina La Princesita Tejeda intentó mantener el perfil bajo y no dar detalles de su ruptura.

Sin embargo, parece que la historia con el futbolista no terminó ya que la cantante viajó a Londres para encontrarse con él.

Al parecer, la relación no llegó a su final y la pareja podría darse una segunda oportunidad.

Ni bien trascendió la noticia de su separación, La Princesita dio su versión e intentó no profundizar en los motivos.

“Tengo mucho respeto. No voy tocar el tema, ni acá ni en ningún lado, porque me siento con derecho, porque siempre cuidé la relación. Además, no tengo absolutamente nada malo para decir, ni algún rencor o algo como para aprovechar y salir… La gente por ahí piensa que estoy enojada, y no lo estoy”, dijo en la última entrevista para Morfi, todos a la mesa.

Nota relacionada

Fuente: PrimiciasYa