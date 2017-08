Kate Rodríguez, al rojo vivo con sus posteos hot

Una mujer infartante. Ante ello, hace eco de sus perfectas curvas y las muestra en las redes continuamente sin pudor. Kate Rodríguez publicó un video hor en Instagram que dejó a más de uno con ratoneos.

Días atrás, previo al estreno del film Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo, donde tuvo su primer protagónico en cine, la panameña publicó un a imagen subida de tono.

Esta vez, la escultural morocha compartió un back del programa en el que se la ve totalmente desnuda, de espaldas a la cámara, sosteniendo un teléfono en una de sus manos.

“Hello… contéstame el teléfono; que solo quiero hablar contigo, otra noche más… que de ti no se na’… donde te has ido?”, escribió la ex bailarina de ShowMatch, poniéndole a la publicación su clásico tono caribeño.

Vale recordar que apenas días atrás, la playmate había hecho levantar temperatura nuevamente desde sus redes sociales con una foto como Dios la trajo al mundo y un mensaje en alusión al Día Mundial del Orgasmo Femenino.

Mirá el video de Kate Rodríguez