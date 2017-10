Kevin Spacey se declara gay, tras una denuncia de acoso por parte de un actor

Kevin Spacey se confesó homosexual luego de que uno de los actores de la serie Star Trek: Discovery, Anthony Rapp, dijo en una entrevista que el protagonista de House of Cards quiso abusar sexualmente de él en 1986. “He amado y he tenido encuentros románticos con hombres a lo largo de mi vida, pero ahora he elegido vivir como un hombre gay”, escribió Spacey tras la denuncia en un comunicado que difundió en Twitter y en el que además le pide disculpas a su colega.

Todo comenzó cuando en una entrevista con BuzzFeed, Rapp dijo que Spacey, en ese entonces de 26 años, y él se hicieron amigos cuando actuaban en Broadway. Rapp tenía 14 años cuando asistió a una fiesta en el departamento de su amigo y al final de la noche el actor de House of Cards, que parecía ebrio, lo llevó a su cama y se le tiró encima.

Rapp, de ahora 46 años, explicó que hizo público lo ocurrido inspirado por la andanada de acusaciones de abuso contra Harvey Weinstein. En el comunicado, Spacey asegura que no se acuerda de lo sucedido, que le da sus “más sinceras disculpas” al actor, que seguramente su comportamiento se debió a que estaba “ebrio” y que a raíz de esa denuncia, se siente alentado a declarar su condición de homosexual. Su declaración difundida en Twitter en apenas tres horas acumuló más de 11.600 retuits y 23.500 me gusta.

“Tengo mucho respeto y admiración por Anthony Rapp como actor -escribió Spacey-. Estoy horrorizado al escuchar su historia. Yo honestamente no recuerdo ese encuentro, fue hace 30 años. Pero si me comporté mal como él describe, le debo mis más sinceras disculpas por lo que fue una muy inapropiada conducta de un ebrio, y siento mucho que haya tenido que cargar con esos sentimientos que él describe por todos estos años”.

Esta historia me alienta a hablar sobre otras cosas de mi vida. Sé que hay historias sobre mí que se han sobrecargado porque soy muy celoso de mi intimidad. Tengo que admitir que en mi vida he tenido relaciones con mujeres y hombres. He amado y he tenido encuentros románticos con hombres a lo largo de mi vida, pero ahora he elegido vivir como un hombre gay. Quiero afrontarlo de la manera más honesta y abierta posible y para eso comienzo examinando mi propia conducta”.

El relato de Rapp. Rapp explicó a BuzzFeed que Spacey había hecho una fiesta para festejar el éxito que tenían en Broadway. Contó que como era el único adolescente en la velada se metió en la habitación del actor para ver televisión porque estaba aburrido. Pasada la medianoche, se dio cuenta de que era el único invitado que seguía allí y fue cuando Spacey se le acercó. “Le dije ´Bueno, todos se han ido. Debería volver a casa´(…) Entonces [Spacey] se interpuso en la puerta mientras se tambaleaba (…) Mi impresión es que estaba borracho (…) Trataba de seducirme. No sé si hubiera utilizado ese lenguaje, pero era consciente de que estaba tratando de tener sexo conmigo”.

Según detalló Rapp, el actor lo agarró “como cuando el marido agarra a su mujer” y se tumbó sobre su cuerpo. En la entrevista, explicó que no sabe cuánto tiempo Spacey permaneció en esa posición, pero que él logró zafarse y se fue a su casa. Además, confesó que cuando lo ve al artista se le “revuelve el estómago”.

“Con esto quiero arrojar luz sobre décadas de comportamientos que han continuado porque mucha gente, incluido yo mismo, hemos permanecido en silencio”, dijo Rapp, que comenzó su carrera con nueve años y conoció el éxito cuando fue parte del elenco original del musical Rent.

