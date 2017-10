La advertencia del hijo de Pablo Escobar a los creadores de “Narcos”

“Netflix debería ser más responsable”, aseguró el hijo de Pablo Escobar. “No sé bien qué pasó y desconfío de lo que leo en las noticias”, dijo en relación al asesinato del productor Carlos Muñoz Portal, de 37 años, que apareció muerto en México el mes pasado mientras buscaba locaciones para la cuarta temporada de Narcos. Pero luego agregó: “Desafortunadamente, México es un lugar muy violento. Si yo fuera a África a filmar leones, no me sorprendería que uno me mate”.

Juan Pablo Escobar, que se cambió el nombre a Sebastián Marroquín tras la muerte de su padre,cuestionó la manera que tiene Netflix de contar la historia del narcotráfico en Colombia y en América Latina. “Los traficantes en Cali están viendo Narcos y nos les gusta. Les molesta que sus nombres y sus ciudades sean utilizados para contar cosas que no son ciertas. Contar mal la historia puede llevar a conflictos en la vida real”, advirtió en diálogo con el Daily Mirror.

Desde su punto de vista, “nada cambió” desde la época en la que Pablo Escobar dominaba el negocio de la droga, “excepto los nombres”. “Ahora hay incluso más narcotráfico y corrupción”, afirmó.

Marroquín no sólo cuestionó a Netflix por cometer errores históricos, sino también por dar una imagen equivocada de los capos del crimen organizado. “Todos los días recibo docenas de correos de niños de todo el mundo que dicen que quieren ser como Pablo Escobar porque vieron Narcos. Es peligroso cómo estos programas de televisión glorifican la violencia y pintan a los narcotraficantes como héroes”, dijo.

Muñoz Portal tenía una larga trayectoria como cineasta y desde hacía varios años se dedicaba al hallazgo de locaciones para filmar películas y series estadounidenses en México. En eso estaba cuando fue acribillado en un paraje rural en el estado de México, cerca de la frontera con Hidalgo, una de las zonas más golpeadas por la violencia narco.

“Estamos al tanto del fallecimiento de Carlos Muñoz Portal, un respetado gerente de locaciones, y ofrecemos nuestras condolencias a sus familiares. Los hechos aún son desconocidos ya que las autoridades continúan investigando lo sucedido”, afirmó Netflix en un comunicado luego de que se conociera la noticia.

El cuerpo de Muñoz Portal fue hallado en su auto, que estaba en un camino sin nombre de la comunidad de San Bartolo Actopan, en el municipio de Temascalapa. Tenía múltiples heridas de bala. El vehículo había impactado contra un conjunto de cactus, lo que hace pensar que podrían haberlo matado en medio de una persecución.

