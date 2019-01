Un nuevo escándalo ronda la vida de Thelma Fardin, la actriz que denunció por abuso sexual a Juan Darthés a fines de 2018.

Apareció una entrevista en la que su hermana Carla Lescano manifiesta que no le cree lo sucedido. “Estoy segura que Darthés no la violó, mi hermana se quiso suicidar varias veces”, dijo la mujer en diálogo con Mario Thibault de Radio del Centro.

En esta nota la hermana de Thelma contó que tuvo que darse de baja y cambiar las redes sociales por el hostigamiento que recibe ella y su hijo.

“Thelma es una chica que tiene bastantes problemas psicológicos y psiquiátricos. Yo no se si hubo alguna actuación, yo puedo decir que es mentira que ella quiso avanzar a Darthés, pero estoy segura que el no la violó”, añadió la hermana en este audio.

“No quiero que mientan con este tema. Gracias a Thelma se levantó un colectivo que le hizo daño a mucha gente e incluso un joven se suicidó. Yo me refiero al colectivo y a la mentira de decir ‘nos violaron’ después de 10 años. Cuando a mí me pasó me hicieron todas las pericias médicas y mil cosas más”, declara Carla en otro fragmento de la entrevista.

Esto ocurrió luego de que el abogado Fernando Burlando afirmara que tenía un testigo clave que desmentirá la denuncia que realizó la actriz en perjuicio del actor.

Fuente: RatingCero