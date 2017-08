En la India nació un bebé “embarazado” de su gemelo

Los médicos de un hospital de la ciudad india de Mumbra han sido testigos de un extraño fenómeno: una joven de 19 años dio a luz a un bebé en cuyo estómago se encontraba el feto de su gemelo, informa ‘The Independent’.

Al niño hubo que operarlo para extraerle el embrión de su hermano, que medía 7 centímetros y tenía ya cerebro, brazo y piernas. El recién nacido se encuentra bien.

Los médicos vieron que algo no marchaba bien en el embarazo de la joven hace unas semanas gracias a una radiografía. A la rara anomalía detectada se la llama ‘feetus in fetu’ y se caracteriza por el desarrollo de un tipo de gemelo ‘parásito’ dentro de un embrión. Estos fetos pueden crecer incluso dentro de cuerpos de adultos y permanecer ocultos durante décadas, indica el diario.

A baby in India has been born “pregnant” with his own twin brotherhttps://t.co/mWV5dXl9Hh

