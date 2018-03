La pareja del meme más famoso llegó a un banco argentino

No hay nadie que use redes sociales que no conozca la foto: allí se ve a una mujer que camina mientras un hombre que va con su novia se da vuelta para “admirarla”, con una cara MUY expresiva. Y sí, la cara de su pareja también es muy expresiva. Con esta imagen se han hecho (y se harán) millones de memes.

La fotografía original fue sacada por un fotógrafo español en la ciudad de Girona, y los protagonistas son una pareja de modelos de ese mismo país. Sin embargo, no es la única foto que tienen juntos: un usuario de Twitter descubrió que la pareja de “El hombre mirando a otra mujer” (así se llama la foto), aparece en el sitio web del Banco Nación.

los del meme están felices porque les aprobaron el crédito en banco nación pic.twitter.com/94XN0BPV7M — perseo (@gastozord) 1 de marzo de 2018

Parece que eligieron casa en la Inmobiliaria Migliorisi pic.twitter.com/BdOW6f6PNg — Zanteago (@zanteago) 1 de marzo de 2018

No te creas, según Infobae tienen un ambiente de trabajo tóxico pic.twitter.com/O5HNyGG1il — Pedros. (@pedro96x) 1 de marzo de 2018