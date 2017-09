La producción hot de Florencia Peña

El mes que viene, Florencia Peña será mamá por tercera vez a los 42 años. La actriz está feliz, enamorada de su pareja y esa felicidad le permite mostrar su cuerpo sin prejuicios en pleno embarazo. “Disfruto de este estado. Me energiza, me pone creativa. El embarazo no es un dogma ni algo sacro, ni una lista de prohibiciones que tildar. El error de muchas es vivirlo como una enfermedad. ¡Estamos creando vida!”, dijo la madre de Juan y Toto en una entrevista a Gente.

La actriz se animó a hacer una producción muy sexy en Tolombón, una localidad ubicada en el sur de la provincia de Salta, la tierra natal de su pareja, Ramiro Ponce de León.

“Me conmueve la conexión que tiene Rama con Feli. Cuando está lejos, me pide que apoye el teléfono en mi panza y le envía mensajes de audio. Pero más me emociona que aún no sepa cuánto cambiará su vida. Sobre qué nos pasará con todo esto después del nacimiento, no tengo idea”, señaló sobre el proceso de padre primerizo que está atravesando el abogado.

Lejos de sentirse incómoda por su estado, Florencia contó que está pasando por un gran momento: “El embarazo es el momento más sexy de mi vida. Siempre veneré todo mi cuerpo… ¡pero la panza es tan sensual! Al menos a mí, las embarazadas me resultan muy atractivas. Mirá Kim Kardashian: se clava treinta kilos… ¿Podés dejar de mirarla?”, contó.

Y tan sexy se siente que contó que disfrutan del sexo más allá de los ocho meses de embarazo. “Para colmo, Rama no tiene pruritos en la intimidad. ¡Es tan genio! Nos pusimos más creativos y sacamos provecho… ¡Mucho de posturas y truquitos seguiremos manteniendo, te digo! (risas). Fue un embarazo muy sexual, que disfrutamos con plenitud y sin prejuicios”, aseguró.

Fuente: Diario Popular