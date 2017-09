La Xbox One X podría estar en la Argentina antes de 2018

Bernardo Camacho, nuevo líder de Xbox para Latinoamérica en los mercados emergentes (Argentina, Colombia, Chile y Centroamérica) habló sobre la llegada a la Argentina de la nueva super consola de Microsoft con resolución 4K nativa y confesó estar trabajando para poder traerla al país en el corto plazo: ” Xbox One X es una consola muy esperada. Será la consola más poderosa del mercado. La buena noticia es que viene para todo Sudamérica, y eso significa que estará en la Argentina. Estamos haciendo todo lo posible para tener Xbox One X en la Argentina para Navidad; dependemos de la certificación del ente gubernamental pertinente en el país para poder traerla” explica Bernardo y agrega: “Xbox One X vendrá junto a más de 100 juegos, de los cuales habrá más de 42 nuevos y 22 de esos van a ser exclusivos. Algunos de los más importantes son Forza Motorsport 7, Crackdown 3, Sea of Thieves, entre otros; los juegos se van a ver mejor en Xbox One X”.

Durante la tercera FanFest que organizó Xbox para la comunidad gamer en sus oficinas de Puerto Madero, Camacho además confirmó la presencia de la marca en la próxima feria local de videojuegos, Argentina Game Show (27,28 y 29 de octubre en Costa Salguero) donde estarán presentes con un espacio propio y donde se competirá para encontrar los mejores equipos argentinos de Halo y Gears of War: “Xbox en América latina ha crecido gracias a que nos hemos dedicado mucho a las comunidades, oyendo sus necesidades. Por eso realizamos la Xbox Fan Fest y estaremos participando en Argentina Game Show, para aprender de ustedes, trabajar en conjunto y de esta manera, impulsar que haya eventos, torneos, y actividades que permitan conectarnos aún más con la comunidad”, concluye Camacho.

Precio versus la PlayStation

La Xbox One X que llegaría al país en diciembre fue presentada durante la última E3 en Los Angeles y estará disponible en los EE.UU. desde el 4 de noviembre a 499 dólares, 200 dólares más cara que la Xbox One S tradicional (y que ya está disponible en el país desde 8000 pesos en las tiendas locales).

La One X tendrá un nuevo chip “Scorpio” integrado, GPU de 40 unidades de computación a 1172 MHz (la Xbox One tenía 12 unidades a 853 MHz; es decir, la consola nueva tiene más elementos para hacer los cálculos de los gráficos, y además funcionan más rápido), 12 GB de RAM DDR5 y lector de Blu-ray 4K. Será la competidora contra la PlayStation 4 Pro que ya se confirmó que se venderá en el país a $ 16.999 desde octubre próximo.

En la Argentina aún no hay siquiera precio estimado para la nueva Xbox, pero es un gran avance ya que las consolas de Microsoft solían llegar oficialmente al mercado argentino muchos meses después de su lanzamiento.

Fuente: La Nación.