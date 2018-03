Por las denuncias de acoso, peligra la continuidad de Juan Darthés en Simona

Una historia que empeora cada vez más. Es que aunque él lo niega, ella afirma que sucedió. Se trata de Juan Darthés y Calu Rivero.

Ante la situación, el gerente de programación de El Trece y director artístico de Pol-ka, Adrián Suar, se reunió con el actor para definir su continuidad en Simona, la tira del momento de la que Darthés forma parte y protagoniza con Ángela Torres y Ana María Orozco.

“Lo escuché, me escuchó… Él quiere quedarse. Yo no lo iba a echar. Yo quería hablar con él a ver cómo se sentía, qué iba a hacer, y él me dijo que está fuerte y se quiere quedar”,contó Suar al salir de la reunión.