Laurita Fernández será la nueva cara de Sugar

La rubia está atravesando por una felicidad plena debido al éxito de su carrera. Es que desde abril Laurita Fernández será la protagonista de Sugar.

La bailarina reemplazará a Griselda Siciliani, quién se retira de la obra debido a la finalización de su contrato y el contar con nuevos proyectos le impiden continuar.

“No lo tenía ni agendado a Yankelevich, me escribió y me dijo que quería hablar conmigo. Cuando me lo propusieron tuve que mantenerme tranquila para no gritar de la felicidad”, manifestó Laurita.

La novia de Fede Bal fue seleccionada luego de que la misma Griselda propusiera tres nombres para su reemplazo.

“Nos dio una lista con tres candidatas -explicó- y lo único que tuvimos que hacer nosotros fue votar. Laurita fue elegida por unanimidad. Baila como los dioses y se preparó para cantar y actuar, así que le tenemos plena confianza”, agregó Yankelevich, productor de la obra quién ya había anunciado el retiro de la actriz en una conferencia de prensa.