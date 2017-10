Leonardo DiCaprio, infraganti en Los Ángeles con Toni Garrn

No para de ser noticia, es que no pueden verlo solo. Leonardo DiCaprio fue visto en Los Ángeles junto a su ex pareja Toni Garrn.

El sábado pasado, Leo fue fotografiado infraganti junto a la modelo alemana Toni Garrn. Ambos tuvieron un noviazgo en 2014.

El actor y la mannequin salieron de un exclusivo boliche de Los Ángeles e intentaron evitar los flashes de los paparazzi.

Antes de ello, DiCaprio y Garrn ya habían sido vistos junto saliendo de un club en Nueva York por lo que los medios internacionales hablan de una segunda vuelta en el amor.

También coincidieron en un evento solidario contra la trata de personas. ¿Hay reconciliación?