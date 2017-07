Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ya son marido y mujer

Un momento inolvidable y quizás el más apreciados de sus vidas debido a que es un amor de juventud que permaneció y creció año tras año pese a las diferencias y las distancias. Sobre las 20, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo dieron el sí en la noche del viernes.

La ceremonia, que contó con más de 250 invitados y algunas estrellas ausentes, se celebró en el complejo City Center Rosario, lugar donde la mayoría de los invitados pasaron la noche.

Entre las estrellas que pasaron por la alfombra roja (la entrada al hotel donde fue la ceremonia y posterior fiesta) estuvieron Gerard Piqué y Shakira, Evangelina Anderson, Carles Pujol, Cesc Fábregas junto a su mujer Daniela, Xavi Hernández y Nuria Cunillera, así como Jordi Alba, Elena Galera, Samuel Eto’o, Sergio Kun Agüero y su mujer Karina Tejada, fueron algunos de los famosos presentes.

En la ceremonia donde la pareja sello su amor, Abel Pintos interpretó en vivo “Sin principio ni final”.

Otro de los shows de la noche se vivirá con La Princesita, quién brindó un espectáculo de lujo y fue del agrado de los presentes.

Lionel Messi and Antonella Roccuzzo are officially married now.. pic.twitter.com/qZz1lpaelS

— Leo Messi (@messi10stats) June 30, 2017