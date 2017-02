Llegó el gran día para la entrega de los Premios Grammy 2017

En la jornada de hoy se realizará la gala de los premios Grammy 2017, que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación. Se trata de 48 ternas que destaca lo mejor de la música.

La ceremonia se llevará a cabo en el Staples Center de Los Ángeles, presentada por el actor James Corden.

Conocé a los principales nominados, entre los que se destaca Beyoncé (9), Drake, Rihanna y Kanye West (8) y Chance the Rapper (7).

Los nominados a los Grammy 2017

Grabación del año

Adelle, Hello

Rihanna con Drake, Work

Beyoncé, Formation

Lukas Graham, 7 years

Twenty One Pilots, Stressed Out

Álbum del año

Adele, 25

Beyoncé, Lemonade

Drake, Views

Justin Bieber, Purpose

Sturgill Simpson, A Sailor’s Guide to Earth

Canción del año

Beyoncé, Formation

Adele, Hello

Mike Posner, I took a pill in Ibiza

Justin Bieber, Love yourself

Lukas Graham, 7 years

Mejor nuevo artista

Kelsea Ballerini

The Chainsmokers

Chance the Rapper

Karen Morris

Anderson Paak

Disco del año en Pop

Adele, 25

Justin Bieber, Purpose

Ariana Grande, Dangerous Woman

Demi Lovato, Confident

Sia, This is acting

Disco del año en Dance/Electrónica

Flume, Skin

Jean Michel Jarre, Electronica 1: the time machine

Tycho, Epoch

Underworld, Barbara, Barbara, we are facing a shining future

Louie Vega, Louie Vega starring…XXVIII

Disco del año en Rock

Blink 182, California

Cage the Elephant, Tell me I’m pretty

Gojira, Magma

Panic at the Disco!, Death of a bachelor

Weezer, Weezer

Disco del año en Música Alternativa

Bon Iver, 22, A Million

David Bowie, Blackstar

PJ Harvey, The hope six demolition project

Iggy Pop, Post pop depression

Radiohead, A moon shaped pool

Disco del año en Pop Latino

Jesse & Joy, Un besito más

Gaby Moreno, Ilusión

Laura Pausini, Similares

Sanalejo, Seguir latiendo

Diego Torres, Buena Vida

Mejor interpretación en Rap

Chance the Rapper con Lil Wayne y 2 Chainz, No Problem

Desiigner, Panda

Drake con The Throne, Pop style

Fat Joe y Remy Ma con French Montana e Infrared, All the way up

ScHoolboy Q con Kanye West, That part

Mejor disco de Jazz Vocal

René Marie, Sound of red

Branford Marsalis Quartet con Kurt Elling, Upward spiral

Gregory Porter, Take me to the alley

Catherine Russell, Harlem on my mind

The Tierney Sutton Band, The string variations

Mejor banda sonora para TV/Cine/Videojuegos

Justin Timberlake, Can’t stop the feeling! (de la película Trolls)

Twenty One Pilots, Heathens (de la película Suicide Squad)

P!nk, Just like fire (de la película Alicia a través del espejo)

Skrillex & Rick Ross, Purple Lamborghini (de la película Suicide Squad)

Peter Gabriel, The veil (de la película Snowden)