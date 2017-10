Lo eliminaron de un grupo de Whatsapp y fue a la Justicia para que lo agreguen de nuevo

En un caso inédito, un estudiante de Derecho colombiano decidió demandar a sus compañeros de la facultad por haberlo eliminado de un grupo de Whatsapp y le pidió a la Justicia que intervenga para que lo agreguen de nuevo. El joven aseguró que lo habían discriminado por sus “posiciones filosóficas” y presentó un recurso de amparo ante un juzgado de la ciudad de Bucaramanga.

Mauricio Campos Gómez, alumno de la Universidad Uniciencia, detalló en el documento que el administrador del grupo lo eliminó de “manera arbitraria, discriminatoria y sin un debido proceso”, luego de un dabate sobre temas políticos y sociales. A pesar de las burlas que recibió por las redes sociales, el joven se defendió y aclaró que no se trata de una simple pelea de amigos. Sino que al quedar afuera del círculo no podrá enterarse de información importante de una materia.

“Ese grupo es el que tenemos los estudiantes de consultorio y ahí nos llegan las notificaciones del día, como quiénes tienen audiencia, quiénes tienen que llegar al proceso y esto perjudica mis labores académicas”, manifestó el universitario ante el medio local El Tiempo. El futuro abogado explicó que antes de llegar a la Justicia intentó convencer al administrador pero fue ignorado.

El caso, que salió a la luz por una usuaria de Twitter que publicó la demanda, sigue en la laguna judicial. Desde el Juzgado Sixto Municipal negaron el amparo y Campos Gómez impugnó la decisión. El universitario le aseguró al portal de noticias que insistirá por medio de la apelación.

Confiado en su hazaña de sentar un precedente a nivel nacional, el estudiante espera que un juez de segunda instancia escuche su reclamo y logre que sus compañeros cambien de opinión. A pesar de los comentarios negativos que recibió por las redes, el joven sostuvo que seguiría la lucha legal sin importar las burlas: “En la universidad soy el hazmerreír y la mitad de la facultad no me quiere, pero eso no me afecta”.

Fuente: TN