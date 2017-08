Lo que esconden los sombreros, la obra que va rumbo a la pantalla chica

Encuentro Regional del Teatro del Nuevo Cuyo 2017, que se extenderá hasta el lunes 21 del presente mes, inició el pasado martes. Ante ello la provincia contará con 22 elencos que deleitarán a los sanjuaninos con distintas propuestas. Entre las obras en escena a disfrutar está Lo que esconden los sombreros.

Esta obra, oriunda de la provincia vecina de Mendoza, es del elenco Marabunta Teatro, y está destinada al público infantil.

“A esta obra la venimos poniendo en escena hacen tres años, y de hecho lleva el mismo tiempo de temporada en cartel. Hemos tenido excelentes repercusiones y cuenta con una ejecución de música en vivo. Es humor para toda la familia”, contó la dramaturga y directora de la obra, Gabriela Garro, quién agregó que este espectáculo forma parte del Catálogo del INT y está en gira nacional.

“En la obra actúan Emanuel Gauna, Matías González y Manuel Damia, y ganó el premio uno como obra infantil. Es muy entretenida”, afirmó la también profesara teatral y actriz.

Desde el canal acequia quiere llevarlo a formato televisivo. Esta la propuesta y falta aprobación. Ya hay guiones.

Lo que esconden los sombreros no es un espectáculo más en escena, sino que por sus éxitos está en etapa de producción para ser llevada a la pantalla chica.

“Desde el canal Acequia, de Mendoza, se nos ha propuesto llevar la obra al formato televisivo. Ya está la propuesta y falta aprobación. Ya hay guiones que hemos realizado y estamos realizando para ello”, afirmó Gabriela.

Para el público que quiera disfrutar de la obra, se pondrá en escena el domingo a las 19 en el Cine Teatro Municipal.

Las entradas, para ver cualquiera de las obras del Regional, están a la venta a un valor de 50 pesos y pueden adquirirse en la boletería del Teatro Municipal en horario de 10 a 14. En tanto el remanente de entradas podrá comprase en cada teatro, media hora antes de la función.

Sinopsis de Lo que esconden los sombreros

Tres seres distintos, especiales se acercarán al público de una manera tierna y divertida, creando una atmósfera de juego y reconocimiento del otro como personas diferentes pero iguales en un encuentro creativo, imaginativo y dinámico que invita a grandes y chicos por igual.

Mirando al sombrero como un distintivo característico de las personas, diferenciándolas y así enriqueciendo las situaciones a vivenciar, desde el punto de partida que en la diversidad radica la riqueza de una especie.

Recuerda la grilla de obras de hoy

Algo de ruido hace, de Maktub, cía teatral de Mendoza.

La cita es a las 20 y 23 en el Centro Cultural Estación San Martín. Es un drama que trata de dos hermanos viven recluidos en una casa, en un pueblo de montaña, casi sin contacto con el exterior.

Rojos globos rojos, de Teatro Universitario de San Luis

La cita es a las 20 en la Sala Z. Teatro de Resistencia.

Con respecto a la sinopsis, Cardenal elige su teatrito, porque ahí puede soñar la libertad y dice que el hombre libre es solamente aquel que ha aprendido a eludir órdenes.

Esta es mi criatura, de la Compañía de danzas Riveros Luna de San Juan.

La cita, con el género danza-teatro, es a las 21,30 en el Teatro del Bicentenario.

Sinopsis: Constante búsqueda de respuestas a una pregunta que despliega un número arriesgado y fortuito de argumentos y contradicciones. ¿Qué es una criatura…?



El Edipo, de Lanotannegra Taller de San Juan.

La puesta en escena es a las 23 en Teatro del Bicentenario. En lo que respecta a la sinopsis, el elenco se encontrará con quienes no podrán ser, no deberán ser, no querrán ser, o sí.