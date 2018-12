Los dueños de la empresa de viajes acusados de estafa realizaron su descargo

Luego de las 6 denuncias de pasajeros, que compraron paquetes de viajes y no los recibieron, a la empresa de turismo de D’Viajes, posterior escrache en redes sociales por no poder cumplir con un viaje a Panamá con un grupo de jóvenes que querían viajar a ver al Papa Francisco y allanamiento de la Policía y la Justicia, los propietarios Federico Vargas y Eric Koller dieron su versión de los hechos mediante un video.

“Estamos viviendo una situación totalmente desagradable. Con respecto a la contratación de la JMJ nos gustaría que esos chicos damnificados, así como vinieron contra nosotros con escraches en redes sociales, vayan contra los organizadores de este viaje”, indicó en primer lugar Federico Vargas.

“Porque no tuvimos la oportunidad, y creo que ellos tampoco, de sentarse con las personas que firmaron el contrato. La verdad, desconozco qué intereses habían detrás de este viaje referente a la gente que organiza estos viajes, exponiendo a la parte católica de por medio y que ellos también son damnificados como nosotros. Yo para nada soy un estafador, chicos, yo no soy un ladrón”, añadió.

Luego Erik Koller expresó: “D´Viajes Destinos no estafó. Hay un contrato, hay reservas formales, hay depósitos hechos por la empresa antes de que ellos entregaran un solo dólar. D’Viajes no estafó a nadie”.

“Para terminar, señor juez, está todo a su disposición, inclusive Federico, nuestros profesionales que nos acompañan y yo. Es todo, agradezco este espacio, nos hubiese gustado hacerlo en nuestra propia empresa peor hoy sinceramente lo que ha sucedido y ver cómo dejaron nuestra empresa duele mucho, duele muchísimo”, agregó.

“No vamos a escaparnos, no nos vamos a esconder, vamos a trabajar 100% por nuestras familias, no queremos problemas con nuestros hijos, no queremos problemas con nuestra familia más directa”, concluyó Vargas.

Luego, fue el turno de finalizar de Koller: “Agradecer a toda la gente que nos ayudó y nos apoyó, porque, así como gente nos ha dicho de todo por teléfono, mucha gente nos apoyó en este momento tan difícil. Disculpen a nuestro staff. Es algo a lo que no estamos acostumbrados, nosotros vendemos viajes no problemas. Y hoy necesitamos respuestas también. Muchas gracias y pronto se sabrá todo y seguiremos como debe ser”.