Los secretos de Netflix para ofrecerte el contenido que te gusta

Netflix hoy es la plataforma de streaming más importante del mundo con más de 109 millones de usuarios y 300 millones de perfiles. Pero detrás de todo ese trabajo tienen a su “arma secreta”: los algoritmos de recomendación. Cuando vos entrás a Netflix, la plataforma, después de haberte estudiado al máximo, te presenta producciones que sabe que te interesarán.

Todd Yellin, vicepresidente de producto e innovación de la plataforma, estuvo en la Argentina y contó la fórmula del éxito está en la unión del big data y el machine learning.

En Netflix tienen muchísima información sobre sus clientes: “Sabemos a qué hora del día mirás los contenidos, cuánto tiempo los miraste, sabemos lo que miraste antes, lo que viste después, si lo viste en una computadora, en un smartphone, una tablet o en una pantalla, en qué perfil lo viste, sabemos cuándo lo miraste. Tenemos mucha información”, explicó Todd.

El tema es que el big data, muchas veces, es información irrelevante y ahí es donde entra el machine learning. Al respecto, comentó que “el big data, como me gusta decir, es una gran cantidad de basura que esconde diamantes. Entonces lo que hacen los algoritmos de machine learning es revelar y mostrar cuáles son esos diamantes. Cuál es la información importante”.

Siempre hubo rumores en relación a que Netflix utiliza lo aprendido después de haber estudiado a sus millones de usuarios para crear shows que sabe que les gustarán. ¿Es cierto? Sí y no. “Usamos esa información que tenemos para crear shows, pero no es lo más importante ni de cerca. No es que estamos observando la información y decimos ‘necesitamos algo nostálgico con cuatro chicos y una chica con poderes, un mundo paralelo llamado el upside down y un monstruo’”, dijo.

“Nosotros queremos tener diversidad en nuestro servicio. Queremos diversidad de voces, de géneros, diversidad del tipo de historias que queremos contar en Netflix que le lleguen a las diferentes personas que usan nuestro servicio”, comentó.

