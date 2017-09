Los seis snacks que parecen saludables pero no lo son

Los expertos aseguran que lo ideal es comer cada tres horas. Pero lo cierto es que las comidas habituales no suceden con esta frecuencia, por lo que si queremos tener nuestro metabolismo en constante funcionamiento, tenemos que recurrir a los snacks.

Existen miles de propuestas para estos tentempiés, lo que sí queremos es discriminar cuáles son los realmente saludables y cuáles no.

Respecto de los no saludables, solo basta con enumerar gaseosas, chocolates, alfajores o el clásico argentino: las galletitas. Está claro que estos están cargados de calorías, no producen saciedad y no aportan nutrientes. Vamos a los saludables y a los que solo parecen serlo.

Los que se ganaron fama de saludables (y no lo son)

-Los alfajores de arroz tienen tres veces más grasas que un snack considerado saludable.

-Bizcochos de arroz: veinte unidades contienen seis veces más sodio y casi el doble de hidratos de carbono y grasas que lo aconsejable.

-Las barritas de chocolate diet con leche y cereales aportan de cinco a seis veces más de grasas totales y la mitad de fibra.

Las barras de cereales también resultan nocivas en cantidades, ya que su composición generalmente cuenta con alto contenido de glucosa. Hay que leer los datos en el envoltorio.

-Las galletas de avena y pasas (y todas sus variedades) tienen tres veces más grasas, el doble de hidratos de carbono y de sodio, además de un 65% más de calorías que lo considerado saludable.

-Las galletas integrales con semillas tienen tres veces más sodio y más del doble de grasas que lo recomendable, calculado en una porción de seis unidades.

Las mejores alternativas para calmar el hambre entre comidas:

-Frutas, yogures, infusiones y bebidas sin azúcar.Los yogures tienen tantas variedades que no cansan. Firmes, bebibles, batidos, saborizados, descremados, con colchón de frutas o con cereales. Además, un yogur descremado contiene un 70% menos de calorías, más del doble de calcio y vitaminas A y D que los snacks no saludables y aportan proteínas.

-Las frutas secas son otro comodín, ya que pueden consumirse según el gusto y siempre hacen bien. Cuentan con grandes cantidades de proteínas, fibras, vitaminas y minerales. Se consiguen en mixes de lo más variados o si adorás las almendras o las nueces, también podés comerlas solas. Llevar una bolsita a todos lados es una buena idea cuando estás fuera de casa todo el día.

-Licuados y smoothies de todo tipo. En los licuados se usa la fruta entera, por lo que se obtiene mayor contenido de fibra que en un jugo y aportan vitaminas y minerales. Otra opción es mezclarlos con zanahorias, apio o remolachas que contribuyen con lo suyo y son exquisitos.

-Un clásico que puede seguir vigente: el licuado de bananas con leche, si es sin azúcar resulta súper saludable. Más si sos deportista o estás en actividad todo el día.

-No endulzar es la tendencia saludable. Pero no hay que exagerar. Para los deportistas, una cucharada de azúcar es completamente aceptable. Ahora, si estás con exceso de peso, es mejor edulcorante y poco. Lo ideal es usar stevia, pero nada queda descartado siempre que las cantidades sean bajas.

-Cereales poco procesados como los copos de maíz, de arroz o avena, semillas de chía, lino y sésamo. Además, podés mezclarlos con yogures o frutas secas y hacer un snack súper saludable y nutritivo.