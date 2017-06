Los trapitos van saliendo al sol: Cubero reconoció que llamó a Noelia Marzol

Un rumor que se va acrecentando. Fabián Poroto Cubero estaría saliendo con Noelia Marzol. Si bien ellos no lo definen así, sería un hecho.

La rubia quedó en evidencia por la palabra de su partenaire, José María Muscari. “Hace un ratito le llegó un mensaje de WhatsApp de Cubero”, le contó el director teatral a Marcelo Tinelli. El conductor intentó comunicarse con el futbolista de Vélez, pero no lo consiguió.

Horas después, el ex marido de Nicole Neumann habló al respecto. “Con el tema de Noelia: no la conozco, sinceramente. La vi en el programa de Leo Montero hace tipo un año”, empezó diciendo Cubero en la grabación que el periodista Tomás Dente pasó en el programa Nosotros a la mañana.

“La llamé por teléfono hace dos días porque me dijeron que ella tenía novio y decidí llamarla justamente para eso, para aclararle que yo no tenía nada que ver en todo esto, que no sé cómo empezaron a suponer que nosotros nos estábamos viendo, o qué. Eh… y simplemente eso: quedó ahí. Nunca la vi, nunca estuve con ella. Esa es la pura verdad”, aclaró el futbolista, oscureciendo la historia de que no la conocía.

En el programa conducido por Fabián Doman también conversaron con Noelia, al terminar su participación en ShowMatch.

“No soy la novia. Lejos estoy de ser la novia. No lo conozco. Nos vimos alguna vez frente a frente. Me pareció muy caballero que me mandara un mensaje. Y después hablamos por teléfono: me llamó porque yo quería comprobar que fuera él. ¿Cómo lo reconocí? ¡Por la voz!”, bromeó la integrante del programa Morfi, de Telefe, sobre el característico tono agudo del férreo defensor.

Y cerró con una impresión que dice más de lo que esconde: “¡Es fachero, obvio!”.

