Maradona acusó a Claudia Villafañe de vender una casa que compró con su dinero

A menos de una semana del sobreseimiento de Claudia Villafañe en la causa por las camisetas de Diego Maradona, un nuevo conflicto se abre entre el Diez y su ex mujer.

Ahora, el ex futbolista la acusa de querer vender una casa que compró con dinero de él y que está a nombre de ella y de Jorge Raúl Maradona.

Se trata de un inmueble ubicado en la calle Lincoln, en el barrio de Villa Devoto, valuado en casi medio millón de dólares.

La mirada de Maradona y su abogado Matías Morla está puesta en la pregunta respecto a de dónde obtuvo la mamá de Dalma, Gianinna y su sobrino el dinero para comprar dicha casa.

La propiedad, que según ellos vale 200 mil dólares más del precio de venta, está a nombre de Villafañe y del hijo de Lalo, el hermano de Diego.

“¿De dónde sacaría él dinero para comprar un departamento de 500 mil dólares?”, se preguntó Diego en un audio que mandó a Jorge Rial.

“Quiero aclarar que en mí no cambió absolutamente nada, lo que dice Matías es lo que decido yo, Matías no miente en nada y lo tenemos avalado con los papeles de los jueces y no perdoné a nadie”, dijo el ex futbolista en el audio de difundió Intrusos.

Ahora restará ver que dice la justicia, por lo que se abre un nuevo capítulo en la novela judicial entre Diego Maradona y su ex Claudia Villafañe.