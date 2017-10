En la búsqueda de un camino de cambios, como así también la vuelta al amor. Matías Alé encontró el amor en los brazos de Tamara Bella.

Pasaron casi dos años del primer brote psicótico y con ello un poco menos de su separación con María del Mar. Ahora se lo ve mejor y repuesto.

Matías y Tamara se conocen desde hace años, pero se reencontraron hace unas semanas. Y… “Ahora nos miramos con otros ojos”, contó la modelo que ya no ocultan su amor.

“Antes yo era más chica, y hoy los dos estamos más maduros. Matu siempre me pareció hermoso, pero esta vez me pareció mucho más que eso… Me encontré con un Matías renovado. Y además, es como los vinos: ¡esta cada día más lindo, ¿no?!”, afirmó la bella mujer.

Posteos de la pareja

Había una vez..🤗❤️ Una publicación compartida de Tamara Bella (@tamibellatb) el 28 de Sep de 2017 a la(s) 2:26 PDT