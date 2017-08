“¡Milagro!”: Mujer en silla de ruedas casi es arrollada por un bus, y comienza a caminar

Un video de un accidente protagonizado por un autocar del sistema de trasporte Mexibús y una mujer en silla de ruedas, en Ciudad de México, ha generado desde indignación hasta burlas en las redes sociales.

En las imágenes obtenidas a finales de julio de una cámara de seguridad de uno de los paraderos, se observa el momento en que una joven intenta salir con su silla de ruedas de un bus, pero este acelera antes de tiempo. La silla queda atorada en la puerta y es arrastrada por el vehículo. Sin embargo, en un acto reflejo, la mujer se pone de pie rápidamente e intenta escapar, pero cae de la plataforma. Finalmente y estando de pie como si nada, levanta sus cosas del suelo y regresa al andén.

La escena fue criticada no solo por la actitud del conductor, que no se percató de la pasajera antes de continuar su trayecto. Los internautas se sorprendieron por el ‘milagro’ que provocó el incidente sobre la mujer, que al verse en dificultades por su aparente estado de incapacidad, demostró no estarlo del todo.

Algunos comentarios de los usuarios en Facebook apuntan a que existe la posibilidad de que la involucrada necesitara la silla por alguna condición de salud que la obligaba a estar sentada. Otros por su parte opinan que se trata de una impostora que recurrió a la silla de ruedas para pedir limosna, o simplemente para viajar cómodamente.